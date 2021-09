Adolescente com maconha. E a Guarda parou o menino

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Nova Odessa apreendeu 38 porções de maconha, pesando 43 gramas no total, na terça-feira (28/09). Os suspeitos eram um adolescente de 17 anos, seria o responsável pela comercialização do produto ilegal na área, e outro homem, adulto, que estaria consumindo a droga. A apreensão dos suspeitos e dos entorpecentes ocorreu durante uma patrulha preventiva na Rua Goiânia, no Jardim São Jorge.

A equipe da GCM estava realizando um patrulhamento preventivo pelo São Jorge quando avistou dois indivíduos com “atitude considerada suspeita”. Um dos suspeitos jogou um objeto no chão ao avistar a viatura, por isso foi feita a abordagem.

Foi feita a busca pessoal nos dois indivíduos. O menor de idade tinha consigo 38 plásticos de uma substância análoga a maconha, dentro da sua bermuda. Já o outro não tinha nada de ilícito consigo, mas após uma varredura nas proximidades, foi encontrado um plástico igual aos que o adolescente carregava: era o objeto que tinha sido jogado no chão pelo homem quando ele viu o carro da GCM.

Após questionamento, o adolescente afirmou que estaria “traficando” entorpecentes no local, que seu “turno” sempre começava às 14h, pelo qual ele receberia R$ 350 por dia. O dinheiro da atividade ilícita teria, inclusive, sido “recolhido” pelo “fornecedor” momentos antes da abordagem policial. O segundo suspeito disse que estava ali “somente para consumir” a droga.

Devido à gravidade dos fatos constatados, a equipe da GCM encaminhou os dois suspeitos, com apoio de outra viatura policial, à Delegacia de Polícia da cidade. No caminho, a Guarda parou na casa do menor de idade, para comunicar sua mãe. Após saber do ocorrido, a mulher foi junto com a equipe para Delegacia.

A Autoridade Policial de plantão registrou o caso com as acusações de ato infracional análogo ao tráfico, bem como posse de drogas. O maior de idade foi liberado para posteriormente comparecer ao Fórum da cidade, e o garoto de 17 anos ficou à disposição da Justiça, aguardando uma vaga na Fundação Casa ou outra decisão da Justiça local.