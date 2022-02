Adolescente foi ao ponto pra ganhar maconha do outro. Ganhou susto

Dois adolescentes foram parados por agentes da Gama (Guarda Municipal de Americana) no jardim da Paz em um ponto conhecido como de tráfico de drogas na rua da Bondade. Um deles disse que tinha ido ao local, na noite do domingo, porque outro rapaz havia prometido lhe dar porções da drogas.

O patrulhamento no bairro corria normalmente até a equipe visualizar R.B.C,17, abaixado mexendo em uma moita de mato, e P.L.O., 16, sobre uma bicicleta a 5 metros de R. A equipe então decidiu pela abordagem. Os dois viram a viatura e tentaram fugir, sendo abordados a 10m do ponto inicial.

Em busca pessoal nada de ilícito localizado com ambos, realizado busca no local inicial, foi localizado uma sacola contendo em seu interior 5 porções de crack, 36 porções de Maconha e 76 porções de Cocaína. Indagados, R assumiu que foi até o local para buscar as Drogas e P. disse que foi até o local, pois R falou que lhe daria duas porções de maconha.

Os dois foram algemados, por receio de fuga, seus responsáveis foram notificados e após deslocamos até a PLANTÃO POLICIAL onde os fatos narrados a autoridade policial local, que após tomar ciência dos fatos apreendeu as drogas em auto próprio e R ficou detido a disposição da justiça sendo a outra parte liberado para seu responsável.