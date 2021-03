Adolescente e adulto no tráfico no jd Progresso

Um adolescente de 17 anos e um homem adulto foram detidos pela Guarda Municipal de Americana por tráfico de drogas no começo da noite desta terça-feira na rua Manoel José do Nascimento, jd Progresso. A ação da Gama foi por volta das 18h com as equipes de Romu Canil Subinspetor Azanha, GMs César e A Fernandes e apoio de Romu Subinspetor Celso, GMs Dinael, Donato e Salvato.

O patrulhamento avistou dois homens conversando com outros dois através do portão de uma residência. Foi observada a troca de algo entre eles, motivo pelo qual ensejou fundada suspeita sendo abordados. Na busca pessoal realizada no primeiro indivíduo fora encontrado uma porção de maconha e cinco reais em dinheiro, declinando não ser usuário, mas que estaria ali comprando para seu amigo que estaria em dívida com os traficantes, este após busca pessoal, encontrado uma porção de cocaína e confessando estar em dívida por isso pediu ao colega para a compra das drogas.

Assim com permissão do responsável do imóvel, franqueado o ingresso da equipe, onde após averiguações, localizado outras porções de maconha e vinte reais em espécie. Indivíduos foram entrevistados, sendo um deles assumindo a propriedade das drogas e valores encontrados em questão. Os homens que estavam do lado de fora do imóvel foram novamente entrevistados e disseram ter comprado drogas da dupla no imóvel em várias oportunidades.

Todos os envolvidos foram conduzidos a unidade de polícia civil. Autoridade policial signatária deliberou pela apreensão das drogas, dinheiro, lavratura do termo circunstanciado aos “usuários de drogas” e liberados em seguida. Já os homens que estavam no imóvel, um autuado em flagrante delito e recolhido a Cadeia Pública de Sumaré e o outro figurando como investigado para posterior deliberações sendo liberado ao seu tutor legal por se tratar de adolescente.



Apreendidos:

R$ 20 em espécie

35 gramas de maconha

1 grama de cocaína

Homem Preso: M.A.M, ajudante geral

Adolescente Investigado: N.A.M, ajudante geral, 17