Adolescente detido traficando na Praça do São Manoel

Um adolescente de 16 anos foi detido por tráfico de drogas, no São Manoel, em Americana, na tarde desta quarta-feira (9). O caso aconteceu por volta das 15h30, na Praça Antônio Franciscangelis. De acordo a Guarda Municipal de Americana (GAMA), os agentes Lopes e Ivanilse, abordou o menor de idade e, durante averiguação, foram encontrados R$ 40, uma porção de maconha e outra de cocaína.

O canil da corporação foi até a residência do adolescente e após o auxílio da cachorra Hanna, foram localizados 20 pinos com cocaína, 20 porções de maconha, dois celulares, uma balança, R$10 e anotações sobre o comércio de entorpecentes. A ocorrência foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde as drogas permaneceram aprendidas e o menor foi liberado aos responsáveis.

