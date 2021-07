Adolescente de 16 à 1h da manhã na rua. Foi em cana

A Guarda Municipal de Americana deteve um adolescente de 16 anos na madrugada desta sexta-feira de feriado por tráfico de drogas. O caso aconteceu na rua dos Perdizes, no jardim dos Lírios por volta das 1h. A equipe de Romu Inspetor Charles, GMs Bruno e Nelson fazia patrulhamento Tático de Romu e avistou um rapaz transitando pela via.

Ao perceber a aproximação da viatura, o jovem mudou de direção a caminhada, despertando suspeita na equipe. Ao ser abordado e revistado nada de interesse policial encontrado. Breve entrevista, ele disse ser adolescente e que contra si havia um mandado de busca e apreensão pelo delito de tráfico drogas.

Em contato com a mãe do rapaz, ela confirmou sobre o mandado. Os fatos apresentados na unidade de polícia judiciária. Autoridade policial signatária deliberou pelo cumprimento do mandado busca e após procedimentos cartorários de polícia judiciária, adolescente Infrator recolhido à Fundação Casa.

Adolescente Infrator: Guilherme Murilo de Souza da Silva, 16 anos, estudante