Adolescente de 15 morre afogado em lago em Sumaré

Um adolescente de aproximadamente 15 anos morreu afogado em um lago de uma pedreira abandonada em Sumaré este domingo. O corpo do rapaz só foi encontrado esta segunda-feira, depois de horas de buscas. O acidente aconteceu na Av Emilio Bosco 2345, local da pedreira desativada e foram utilizadas duas equipes do Corpo de bombeiros, policia militar. Trabalharam no processo de resgate três militares de Americana e Piracicaba mais três bombeiros municipais de Sumaré.

A solicitação de apoio a buscas foi via sistema 193 ainda no domingo, por volta das 17:30. O pedido informava um provável afogamento. A equipe de Bombeiro compareceu no local citado, onde ouviu testemunhas sobre o caso e iniciou as buscas na lagoa de uma antiga pedreira desativada, indo até o por do sol as buscas.

Esta segunda-feira, ao nascer do sol, a equipe de Bombeiros com mergulhadores de Americana e Piracicaba iniciou as buscas submersas com técnicas especificas de mergulho para esse tipo de ocorrência. Por volta das 9:40 foi encontrado o corpo de um adolescente masculino de aproximadamente 15. Foi removido até a margem e deixado em local de fácil acesso e seguro para serem tomadas demais providencias da policia civil e IML.