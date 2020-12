Adolescente cai com drogas no S Jerônimo

(Foto: Polícia Militar)

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar por tráfico de drogas e associação ao tráfico, no bairro Parque São Jerônimo, na noite da quinta-feira (17). A equipe de polícia do Cabo Moisés e Soldado Lazari foi acionada via rádio para o atendimento de ocorrência de tráfico de drogas pelo bairro Parque São Jerônimo, local já conhecido como ponto de venda de drogas.

Ao chegar no local, foi avistado dois indivíduos com as características informadas pelo solicitante que, ao notarem a presença da viatura, tentaram fugir.

A equipe realizou a abordagem de um dos indivíduos, que seria um adolescente e outro fugiu do local. Em revista pessoal, foi localizado dentro de sua boca 4 pedras de crack, 8 pinos de cocaína dentro da sua roupa íntima e R$60,00 no bolso direito da sua bermuda.

Em vistoria pelo local, cerca de 5 metros do abordado, em um arbusto, foram encontrados mais 32 pinos de cocaína e 18 pedras de crack. A equipe então fez contato com a avó do menor e foram conduzidos ao Departamento de Polícia. O rapaz confessou a venda das drogas e ficou apreendido por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Após policialpadrao.com.br