Adolescente arrumou emprego nas férias, mas era no tráfico

Um adolescente de 14 ano que tinha arrumado emprego nas férias escolares acabou detido por agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara do Oeste no começo da noite desta quinta-feira. Ele cumpria horário em uma praça no bairro Cidade Nova.

A equipe de Apoio Tático Subcomandante Reginaldo, Inspetor Sandrin e GM Reis da GM estava na rua Salvador (praça Ângelo Benith) por volta das 18h20 em em patrulhamento preventivo para coibir a prática de crimes diversos e deparou com o adolescente M., 14, que caminhava pela calçada já adentrando a praça e trazia nas mãos 2 invólucros plásticos- que continham no interior 37 porções de maconha e em seu bolso R$ 50.

Ao ser entrevistado alegou estar cumprindo seu horário de vendas de drogas no local. Disse que o entorpecente encontrado 11 porções e o dinheiro seria seu lucro, as 26 porções restantes iria deixar na praça para outra pessoa continuar as vendas,pois havia encerrado seu horário de trabalho.

Diante do relato foi apresentado junto a autoridade policial que após tomar conhecimento dos fatos determinou pela elaboração do B.O sobre ato infracional. O menor foi liberado ao responsável legal.