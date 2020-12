Adô roubou moto mas não conseguiu fazer pegar

Um adolescente de 15 anos roubou uma moto mas foi detido porque não conseguia fazer funcionar o veículo. O adô foi detido por agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste na madrugada desta quarta-feira (15).

A equipe fazia patrulha no bairro Vista Alegre por volta das 3h30 quando foi avistado um adolescente tentando dar “tranco” em uma motocicleta Suzuki 125cc DOW 9600. Abordado foi constatado que a motocicleta não possuía as chaves de ignição. Indagado, o adolescente, que é morador do bairro relatou ter furtado o veículo horas atrás.

Fatos apresentados pelo plantão policial onde foi elaborado o registro da ocorrência sendo a motocicleta apreendida para regularização da documentação e o adolescente liberado a seu genitor para posteriormente se apresentar ao Fórum local.