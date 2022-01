Adô de 16 roda com drogas no Santa Fé

Um adolescente de 16 anos foi detido por agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste esta segunda-feira. O rapaz tentou fugir, mas acabou caindo na corrida.

A equipe de Apoio Tatico Inspetor Sandrin e GMs Araujo e Reis patrulhamento pelo bairro Santa Fé e ao acessar a rua descrita acima visualizamos dois suspeitos sentados em um sofá no final da referida rua, que estes ao notar a presença da viatura saíram em desabalada carreira sendo acompanhado pela equipe a pé, onde o menor N., 16, veio a sofrer uma queda ao solo causando algumas escoriações pelo corpo bem como uma luxação no cotovelo do braço direito sendo detido e submetido a revista pessoal onde foi localizado em seu bolso 27 porções de maconha, 12 pinos de cocaína, 12 pedras de crack e 64,00 reais em espécie, já com seu irmão E.M, 12, nada de ilícito foi localizado, sendo indagado o adolescente N.G relatou estar comercializando entorpecentes no horário das 12:00 as 20:00 já seu irmão só estaria ali para fumar um baseado, diante dos fatos foi feito contato com a genitora dos infratores onde acompanhou até o pronto socorro Afonso Ramos para atendimento e após liberado foram encaminhados ao plantão policial que após tomar ciência dos fatos a Dra Natália delegada de plantão determinou pela elaboração do BO de ato infracional sendo após os adolescentes liberados a sua genitora.