Procurado por feminicídio preso em Americana

Foto- DIG/Americana

Uma operação da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Americana no começo da manhã desta sexta-feira (4), resultou na prisão de um procurado da Justiça, acusado de ter cometido o crime de feminicídio no Capão Redondo na capital São Paulo. O crime ocorreu no dia 18/07 e vitimou sua ex-companheira Thaís Alves da Silva, após uma discussão e término do relacionamento. De acordo com a polícia, não contente com a separação, matou Thaís com 12 facadas na frente de um dos filhos, de apenas 6 anos.

A partir do crime ocorreram investigações primárias na capital, sendo expedido um mandado de prisão preventiva. Todavia, havia informações de que ele estaria escondido em Americana, onde possui parentes no município.

Após investigações e diligências pelas equipes operacionais, os agentes tiveram êxito em localizar o autor e no amanhecer de hoje, foi detido numa casa alugada a cerca de dois meses, no Vale das Nogueiras. Além do assassino, sua atual companheira também foi detida por desacato e resistência.

Ambos foram conduzidos até a sede da DIG.