Açougueiro executado a tiros nesta segunda em Santa Bárbara

Um açougueiro de 25 anos foi morto a tiros em uma república em Santa Bárbara na noite desta segunda-feira. O crime aconteceu no bairro Parque do Lago.

Segundo o boletim de ocorrência, um outro morador do local teria escutado o barulho dos tiros e encontrou Valdenio da Cruz caído no banheiro. A polícia foi acionada e, ao chegar no local, constatou o óbito. Moradores teriam visto uma moto preta ‘rondar’ o bairro durante o dia e após os disparos, a mesma moto teria sido vista sair em alta velocidade com dois ocupantes.

Para a polícia, o colega de residência afirmou que Valdenio era usuário de cocaína, mas que desconhecia a existência de algum desentendimento.

A polícia técnica foi acionada para periciar o local, onde foram encontradas 9 cápsulas deflagradas. A motivação do crime ainda é desconhecida e ninguém foi preso. De acordo com a namorada de Valdenio, ele trabalhava em Araras, mas nos últimos dias não teria ido trabalhar.