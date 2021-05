GCM, PM e Trânsito evitam aglomerações em Nova Odessa

No último sábado e domingo, 1º e 2 de maio, a GCM (Guarda Civil Municipal) da Prefeitura de Nova Odessa deflagrou uma grande ação para evitar aglomerações em praças e pontos específicos da cidade que vinham tendo concentração de pessoas nos fins de semana anteriores. Em um dos principais locais – a praça entre o Jardim São Manoel e o Conjunto Habitacional 23 de Maio –, a ação do domingo à tarde teve inclusive o apoio da Polícia Militar e do Setor de Fiscalização de Trânsito da Prefeitura.

“Seguindo a determinação do prefeito Leitinho (Cláudio José Schooder), foi mais uma ação preventiva, de orientação e realizada em parceria pelas forças de Segurança Pública da cidade. É assim que queremos trabalhar sempre”, comentou o chefe de Gabinete e de Segurança da cidade, coronel Carlos Fanti.

No geral, a operação de dois dias aconteceu em cerca de 15 pontos e terminou com mais de 450 veículos fiscalizados, 89 autuações de trânsito (incluindo uma apreensão) e sete ocorrências de perturbação do sossego registradas – e deve se repetir no próximo final de semana.

A operação da GCM de Nova Odessa tem como objetivo principal “prevenir ações individuais ou coletivas que atentem contra a tranquilidade pública” e que gerem aglomerações. Os pontos que estão sendo fiscalizados a cada fim de semana foram definidos por critérios técnicos, como o total de chamadas de denunciantes aos telefones (19) 3466-1900 e 153, da GCM.

E, segundo o comando, as operações preventivas de controle, monitoramento e fiscalização tiveram sucesso em evitar as aglomerações. As intervenções contaram inclusive com a distribuição de material de orientação sobre os riscos ainda existentes da pandemia de Covid-19 – que não terminou e exige distanciamento social como forma de evitar a proliferação do novo coronavírus.

Forças

“No 23 de Maio, houve uma interação entre as várias forças – da Guarda, PM e Setor de Trânsito –, mas a operação não teve foco apenas nesta praça. Ela ocorreu em vários outros pontos no final de semana, através das equipes da GCM. Na semana que vem, a ação continua, mas não vamos adiantar em quais dias e pontos da cidade, por uma questão estratégica e de segurança”, explicou o comandante da corporação municipal, Luciel de Oliveira.

Segundo ele, “a ação foi desencadeada dentro dos limites de atuação da GCM e respeitando a definição da palavra aglomeração no contexto da legislação vigente de combate à pandemia”. Todas as irregularidades constatadas foram registradas em relatório, que será remetido à Vigilância Sanitária Municipal para as medidas administrativas do órgão responsável.

“Houve também a fiscalização em veículos com som em volume excessivo, visando evitar situações de perturbação do sossego. Nos casos em que o som alto foi constatado, houve lavratura de Auto de Infração de Trânsito por parte dos agentes. As equipes de Fiscalização de Trânsito também realizaram bloqueios em pontos estratégicos. Alguns veículos foram guinchados e um grande esforço de orientação foi feito junto aos populares que se encontravam pelos locais”, acrescentou Luciel.

“Esse tipo de operação é importante para gerar dados estatísticos para promover políticas de enfrentamento a ocorrências como essas, e sobretudo um atendimento mais eficaz da população de Nova Odessa. Nas áreas fiscalizadas, tivemos total apoio dos moradores, que elogiaram o trabalho realizado”, completou o comandante da Guarda Municipal novaodessense.

Um novo protocolo de atendimento a ocorrências de perturbação do sossego está sendo finalizado pelo comando da corporação municipal e deve ser aplicado a partir da segunda quinzena de maio. A operação iniciada no último final de semana foi o último desdobramento antes da adoção desse novo procedimento de atendimento a ocorrências dessa natureza.