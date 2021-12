Ações contra a dengue seguem em Santa Bárbara

As ações de combate ao mosquito Aedes aegypti não param em Santa Bárbara d’Oeste. Mesmo durante o recesso de fim de ano, nos dias 27, 28, 29 e 30 de dezembro, as equipes do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) seguirão com as visitas casa a casa em algumas regiões do Município. O serviço de controle ao vetor da dengue e de outras arboviroses é considerado essencial, principalmente com a chegada do verão e aumento das chuvas no período.

Durante a próxima semana as equipes estarão vistoriando imóveis nos bairros Vila Macknight, Vila Maria, Jardim América, Vila Alves, Vila Aparecida, Vila Bética, Vila Godoy, Jardim Conceição, Vila Balan, Santo Antônio e Sartori.

A Secretaria de Saúde ressalta a importância em receber os agentes de controle de endemias para obter informações importantes sobre medidas simples que podem prevenir doenças graves. Todas as ações são gratuitas e que não realiza nenhum serviço, como nebulização, limpeza de calhas ou de caixas d’água, mediante cobrança de taxas.

Orientações para a população:

– Utilizar tampas e telas para vedar baldes e tambores de armazenamento de água;

– Armazenar objetos em local coberto, ou descartar, de forma adequada, o material que não vai mais utilizar. O Município dispõe de Ecopontos e do serviço de coleta de resíduos regular;

– Limpar as calhas e caixas d’água;

– Não armazenar pneus e garrafas em local descoberto;

– Não deixar plantas na água, utilizando sempre vasos com terra;

– Verificar a drenagem dos vasos de planta, para que não acumulem água.

– Não utilizar pratinhos embaixo dos vasos;

– Evitar bromélias, em centros urbanos, pois elas também servem como criadouro de Aedes aegypti;

– Usar telas nas caixas d’água;

– Limpar e fazer o tratamento adequado nas piscinas.

No caso de sintomas, a pessoa deve buscar atendimento médico e não se automedicar – já que alguns medicamentos podem agravar o quadro.