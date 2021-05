Acisb promove campanha para Dia dos Namorados

Acisb promove campanha alusiva ao Dia dos Namorados “Amar é Presentear quem Você Ama”

Com a chegada do Dia dos Namorados a Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste) vai promover para os meses de maio e junho a Campanha de incentivo “Amar é Presentear quem Você Ama”. A intenção é movimentar as vendas do comércio de rua da área central e dos bairros da cidade.

O lançamento oficial acontecerá dia 22 de maio com a divulgação nas redes sociais, mídias e cartazes para os lojistas associados e a promoção ganhe prêmios baixando o aplicativo da Acisb.

Promoção ganhe prêmios do Aplicativo da Acisb

Para o dia dos Namorados a ideia é divulgar a data e o aplicativo da Acisb com uma promoção especial para quem baixar e se cadastrar no app da entidade até o dia 14 de junho.

Cada pessoa inscrita, irá concorrer ao sorteio de 5 vale-compras de R$ 200,00 cada, para gastar nas lojas associadas da Acisb.

Para baixar siga estes passos:

1 – Vá ao play store ou Apple store do seu celular

2 – Em pesquisar digite Acisb Santa Bárbara

3 – Baixe o aplicativo

4 – Cadastre-se

5 – Clique no menu sorteio e participe

O sorteio será pelo próprio aplicativo. Cadastre-se e boa sorte.

