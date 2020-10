Acisb inova no atendimento Humanizado

Com a entrada na fase verde do Plano São Paulo em meio a pandemia do coronavírus, a Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d´Oeste), conta agora com um atendimento mais humanizado em suas dependências.

Oferecer um atendimento humanizado é tão essencial quanto investir em tecnologia e sistemas de gestão de atendimento.

São muitos os benefícios do atendimento humanizado. O cidadão é atendido com exclusividade e toda a segurança exigida. Todos os serviços, SCPC, CRC, negociações e renegociações e IPVA atrasado são feitos com excelência pelos funcionários capacitados da Acisb.

Para a diretoria da Acisb, a intenção é cada vez mais, aperfeiçoar o atendimento da entidade. “Venha usufruir dos serviços humanizados da Acisb, será um prazer atender as pessoas e agora de maneira humanizada”.