Acisb faz ação com bikes na praça central este sábado

O Dia dos Pais está chegando, você vai ficar de fora ? PAI, Bora pedalar ?

A entidade vai levar novamente as 10 bikes para a população apreciar na praça central e entregou cupons para ensinar os consumidores a baixarem o aplicativo.

A Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d´Oeste), estará com uma ação na praça central neste sábado, 31 de julho, com a apresentação dos prêmios que serão sorteados ensinando os consumidores baixarem o aplicativo da Acisb no celular e concorrer aos prêmios da campanha “PAI, BORA PEDALAR”.

A ação acontece das 10 às 12 horas em frente a matriz. Participe da Campanha do Dia dos Pais “PAI, BORA PEDALAR”. Compre no comércio de Santa Bárbara d´Oeste e concorra a mais de 7 mil reais em prêmios.

Participe da promoção comprando nas lojas participantes da campanha, receba o QR Code, baixe o aplicativo da Acisb, se cadastre e concorra a 10 bicicletas aro 26 que já estão expostas na sede da entidade.

Para baixar o app e participar da campanha siga estes passos:

1 – Vá ao play store ou Apple store do seu celular;

2 – Em pesquisar digite Acisb Santa Bárbara;

3 – Baixe o aplicativo;

4 – Crie sua conta;

5 – Clique no menu campanhas;

6 – Clique em Dia dos Pais;

7 – Clique em cadastrar cupom;

8 – Responda à pergunta e

9 – Clique em Ler o QR Code