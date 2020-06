Acidente na SP deixa motociclista morto agora cedo

Um acidente envolvendo moto e caminhão terminou com um dos ocupantes da moto morto na manhã desta quinta-feira em Americana. A batida foi no sentido Piracicaba da rodovia SP 304 no trecho em frente ao Aeroporto Municipal de Americana.

As primeiras informações é que eram dois homens na moto. Um deles ficou estirado no chão com óbito e o outro foi levado pelo resgate para o hospital. Testemunhas relataram que o caminhão- que teria sido atingido por trás- não parou e seguiu caminho.

Logo mais novas informações