Acidente na Praia Azul deixa dois mortos nesta quinta

Foto Corpo de Bombeiros

Vídeo Reprodução Redes Sociais

Um acidente na Rua Maranhão, na noite desta quinta-feira, deixou dois homens mortos, um de 23 anos, identificado como Djailson José Cruz da Silva e outro de 32 anos, identificado como Pedro Henrique Ponce.

A colisão aconteceu entre uma motocicleta, conduzida pelo jovem de 23 e um carro modelo Ecosporte, conduzido pelo homem de 32. Mais duas pessoas estavam no carro porém, não ficaram feridas.

O corpo de bombeiros atendeu a ocorrência por volta das 21:30. Ao chegar no local, a equipe constatou duas vítimas “politrauma em parada cardiorrespiratória” uma do veículo capotado e outra condutor da motocicleta. Ambas socorridas pelos resgates ao Hospital Municipal de Americana, mas não resistiram. As outras duas pessoas que estavam no veículo recusaram atendimento.