Acidente envolve dois veículos na Avenida da Amizade

Um acidente envolvendo dois veículos, um Ford Ká e um Astra, aconteceu na manhã desta sexta-feira na Avenida da Amizade com a Rua Itália. Não há vítima fatal.

O Ford Ká, conduzido por uma mulher, estava seguindo pela Rua Itália e teria feito à conversão sentido Americana na Avenida da Amizade não respeitando o pare, momento em que colidiu com o outro veículo que estava seguindo pela Avenida da Amizade.

A motorista do Ká sofreu ferimentos leves, mas – após a colisão – estava em estado de choque emocional bastante grave. Ela foi atendida pelo bombeiro aposentado Paulo Alves, que estava passando pelo local exatamente no momento do acidente e deu toda assistência à vítima antes da chegada do resgate.

Assim que o resgate chegou, a mulher recebeu o atendimento necessário.