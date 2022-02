Acidente e morte na Bandeirantes em Santa Bárbara

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida em um acidente de trânsito registrado na tarde desta terça-feira (1), na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) em Santa Bárbara d’Oeste. De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, o acidente ocorreu às 15h35 na altura do km 125 mais 100 metros, pista sentido capital.

O motorista de uma caminhonete GM S10, cor branca, placas de Itarema, Ceará, viaja no sentido interior, quando perdeu o controle da direção e o veículo atravessou o canteiro central, invadiu a pista contrária e colidiu contra o veículo Toyota Yaris, cor branca, placas de Campinas. Devido ao impacto, o condutor do Toyota não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A passageira sofreu lesão grave e foi encaminhada para o Pronto-Socorro Dr. Edison Mano, onde ficou hospitalizada. O condutor da S10 não sofreu ferimentos.

Equipe de resgate da concessionária AutoBan foram acionadas para atender a ocorrência. A pista chegou a ser interditada para a remoção das vítimas e dos veículos acidentados. O nome da vítima fatal não foi informado.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Santa Bárbara d’Oeste e as circunstâncias do acidente serão investigadas.