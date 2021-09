Acidente com trator deixa ferido em Americana

Um homem ficou ferido após sofrer um acidente com seu trator no terreno do antigo Walmart na tarde desta segunda-feira (6) em Americana. O caso aconteceu por volta das 15h30 e foi atendido pelo serviço de resgate 192 Americana. O ponto comercial na região central de Americana passa pelas últimas reformas para voltar a ser um novo hipermercado.

Chegando ao local, a equipe de resgate encontrou o motorista dentro de um buraco juntamente com seu veículo. A vítima estava com cortes na testa e queixando-se de dor na cervical. A equipe básica 02 fez os primeiros atendimento e encaminhou o homem ao Hospital Municipal de Americana. As causas do acidente ainda não foram apuradas.

Imagem ilustrativa