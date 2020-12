Duas mulheres morrem em acidente com 4 veículos em Sumaré

Fotos e vídeo Polícia Rodoviária

Um acidente envolvendo quatro veículos deixou duas vítimas fatais neste domingo. A ocorrência aconteceu na Rodovia Bandeirantes, em Sumaré.

De acordo com a Polícia Rodoviária, um Vectra na cor verde de placas do município de São Paulo/SP transitava sentido interior (pista norte), quando cruzou o canteiro central invadindo a pista sentido capital (pista sul) e atingiu contra um Lancer na cor branca de placas do município de Sumaré/SP. Veículos na via conseguiram desviar do acidente, mas um Toyota/Étios na cor branca de placas do município de São Paulo/SP e um Kia/Sportage na cor preta de placas do município de São Paulo/SP, não conseguiram desviar e colidiram contra o Vectra e o Lancer.

Do acidente resultaram os óbitos da passageira do MMC/Lancer e da passageira do Toyota/Étios, além de mais 06 vítimas sendo 02 leves 04 graves.

A rodovia foi totalmente interditada às 14h30min na Pista Sul para o socorro das vítimas, que contou com o apoio do helicóptero águia. Todas as faixas de rolamento foram liberadas para trânsito, às 16h50.