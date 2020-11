Acidente carro x e-bike termina em morte

Um acidente envolvendo um carro e uma bicicleta elétrica e-bike terminou com uma morte esta segunda-feira em Americana. A batida aconteceu na parte da manhã no Jardim Dona Judite e foi atendido pela Guarda Municipal- guardas Ivanilse e Lopes.

No local, os agentes encontraram uma mulher que contou aos guardas que transitava veículo na avenida Rafael Vita sentido centro, e ao chegar no cruzamento com a rua São Vicente de Paula, surgiu uma bicicleta motorizada que seguia por esta via na contramão, e colidiu com a lateral do veículo.

O condutor da bicicleta caiu ao solo, foi conduzido pela ambulância até o hospital, porém veio a óbito.

A autoridade policial foi comunicada, que decidiu pela solicitação da perícia no local, a bicicleta foi liberada à ex-esposa da vítima.