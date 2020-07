Acidente com caçamba deixa um morto na Balsa

Um homem morreu depois de sofrer um acidente com uma caçamba na manhã desta quinta-feira em Americana. O acidente foi em uma obra na Estrada da Balsa por volta das 9h da manhã. Euclides Oliveira Ferreira tinha 51 anos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender o caso de acidente de trabalho, colisão de caçamba x pessoa.

Ao chegar no local, os bombeiros encontraram o operador do caminhão/caçamba, já caído ao solo em parada cardiorrespiratória. Eles tentaram todos os procedimentos para reverter o quadro clínico da vítima.

A equipe do Águia da PM (médico e enfermeiro) já estava em deslocamento para atendimento da ocorrência.

A vítima foi socorrida ao Hospital Municipal de Americana pelo Resgate, acompanhado da equipe médica do Corpo de Bombeiros.

Infelizmente, o trabalhador não resistiu e veio a falecer no hospital.