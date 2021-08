Acias recebe o deputado federal Henrique do Paraíso

O presidente da Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré), Juarez Pereira da Silva, recebeu na tarde desta segunda-feira, 16, a visita do deputado federal Henrique Stein Sciascio, o Henrique do Paraíso.

A reunião ocorreu na sede da associação e também contou com a presença do 2º vice-presidente Aparecido Angelo Gonçalves, o Cido Do Valle, e do advogado responsável pelo Departamento Jurídico da Acias, Felipe Alberto Verza.

Foi a primeira vez que Henrique do Paraíso esteve na Acias após tomar posse como deputado federal. Silva aproveitou o encontro para parabenizá-lo e reforçou que a entidade está à disposição para ajudá-lo em todas as iniciativas que contribuam com o desenvolvimento e crescimento do município. “O Henrique fez história ao se tornar o primeiro deputado federal de Sumaré. E embora esteja há poucos meses no mandato, Sumaré já colhe os resultados de sua atuação em Brasília”, comentou o presidente da Acias.

O deputado federal agradeceu o trabalho da Acias na conscientização do voto local e lembrou que sua eleição é resultado de uma iniciativa que começou há mais de anos. “Sou extremamente grato ao trabalho da Acias, que há anos iniciou uma conscientização sobre a importância do voto nos candidatos da cidade. Minha eleição é resultado de um trabalho que deu frutos”, afirmou o deputado.

No encontro também foram discutidas questões ligadas ao comércio da cidade e o presidente da Acias entregou um ofício com solicitações referentes à iluminação pública e investimentos em galerias de águas pluviais. O deputado reforçou que sua prioridade é atuar para conseguir o melhor para a cidade e região e que as demandas solicitadas pela Acias já estão em andamento.