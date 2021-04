Acias inova e atrai empresários para a retomada

O lançamento Networking ACIAS ION (Integração e Oportunidade de Negócios) reuniu cerca de 60 empresários de Sumaré, em um evento virtual, realizado na manhã desta segunda-feira, 12. O programa, criado pela Acias (Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Sumaré), tem o objetivo de fomentar os negócios entre os empresários, comerciantes e empreendedores da cidade.

O encontro online durou pouco mais de uma hora e meia, tempo em que os participantes puderam apresentar seu negócio e conhecer a dinâmica e as diretrizes do programa. O lançamento também contou com a participação do especialista em Marketing e mestre em Administração Klaus Pereira, que falou sobre as possibilidades que emergem no pós-pandemia.

“O lançamento do Networking ACIAS ION foi um sucesso. Contamos com a participação de empresários de vários segmentos. Estamos felizes em oferecer ao setor empresarial uma nova oportunidade para expandir a rede de networking e fazer negócios”, comenta o presidente da Acias e gestor do programa, Juarez Pereira da Silva.

O Networking ACIAS ION começou a ser desenvolvido em 2019, inicialmente com a participação dos diretores da Acias. O projeto ganhou forma e aos poucos foi sendo ampliado e envolvendo não só os diretores e associados da Acias, mas também empresários convidados.

Os encontros acontecem às segundas-feiras e de forma virtual, por conta da pandemia. Mesmo antes do seu lançamento oficial, o programa já movimentou mais de R$ 50 mil em negócios e a expectativa é aumentar este número a cada encontro.

O Networking ACIAS ION tem um modelo inovador, mais leve e menos burocrático. O gestor do programa Acias ION explica que as regras têm o intuito de direcionar os trabalhos, mas sem engessar a dinâmica do grupo.

O programa está aberto a comerciantes, empresários, profissionais liberais e empreendedores de Sumaré.