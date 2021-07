ACIAS doa roupas para Campanha do Agasalho

A ACIAS (Associação Comercial de Sumaré) realizou na manhã desta quarta-feira (7) a doação de roupas e agasalhos para a Campanha do Agasalho 2021, promovida

pela Prefeitura de Sumaré e Fundo Social de Solidariedade. As roupas foram angariadas por meio de uma campanha promovida pela própria associação com o

objetivo de incentivar as pessoas a doarem agasalhos usados para aquecer aos que mais precisam.

Elas se somarão às mais de sete mil peças arrecadadas e serão doadas para famílias em situação de vulnerabilidade social cadastradas nos CRASs (Centro de

Referência em Assistência Social), de acordo com suas necessidades.

“Em nome de toda a população, eu agradeço muito a ACIAS por esse grande gesto de solidariedade. O olhar solidário deste setor, que sempre contribuiu para o

desenvolvimento de nossa cidade e de nosso país, é extremamente importante e bem-vindo e, certamente, contribuirá com muitas famílias de Sumaré”, disse a

presidente do Fundo Social, Mara Dalben.

“Fico muito feliz pela confiança que a ACIAS depositou em nossa Campanha do Agasalho. Essa doação, certamente, ajudará a deixar o inverno de muitas famílias

mais quente e confortável. Deixo aqui o nosso muito obrigado!”, comentou o prefeito de Sumaré, Luiz Dalben.

Campanha do Agasalho 2021

O Fundo Social de Solidariedade de Sumaré iniciou no dia 24 de junho a doação das mais de sete mil roupas arrecadadas na Campanha do Agasalho. As peças já

estão sendo distribuídas às famílias em situação de vulnerabilidade social cadastradas nos CRASs (Centro de Referência em Assistência Social), de acordo com

suas necessidades.

Devido à pandemia do coronavírus, o Fundo Social decidiu mudar um pouco a forma como são feitas essas doações. Agora, elas acontecem por meio das “sacolas

solidárias”, uma adaptação da Boutique Solidária realizada nos anos anteriores, quando as roupas eram posicionadas em espécies de vitrines, como se fosse uma

loja, para que a população escolhesse e levasse gratuitamente as que gostassem. Nesse formato, as roupas a serem doadas são colocadas em bags e entregues às

famílias. As bags foram confeccionadas pelo próprio Fundo Social em parceria com a Secretaria Municipal de Inclusão, e por meio de doações recolhidas pela

Polícia Federal.