Acias comemora avanço de Sumaré para a Fase Verde

A Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) comemorou o anúncio do avanço da cidade para a Fase Verde no Plano São Paulo, depois de permanecer dois meses na Fase Amarela. A reclassificação foi anunciada nesta sexta-feira, pelo governo estadual, e passa a valer a partir de amanhã (10). É a primeira vez que Sumaré vai para esta etapa do plano de flexibilização, a segunda com menos restrições.

“Após dois meses na Fase Amarela, Sumaré dá mais um passo importante no processo de flexibilização. O avanço é primordial para a continuidade da retomada da economia. E para que este processo continue acontecendo de maneira responsável, a Acias seguirá orientando e informando lojistas e empresários sobre os protocolos sanitários e as normas que devem ser seguidas para garantir a segurança de todos”, comentou o presidente da Acias, Juarez Pereira da Silva.

As principais mudanças na Fase Verde são referentes ao aumento do horário de funcionamento e da capacidade nos estabelecimentos. A capacidade máxima de ocupação dos estabelecimentos de comércio de rua, de bares, de shopping centers, restaurantes, salões de beleza, academias e atividades culturais passa a ser de 60%. Atualmente, na Fase Amarela, a capacidade permitida nos estabelecimentos fica entre 30% e 40%, dependendo do setor.

Com relação ao horário de funcionamento, na Fase Verde todos os setores poderão funcionar por até 12 horas, sem restrição a oito horas por dia, como acontece atualmente. O limite de funcionamento de bares, restaurantes e similares também foi ajustado e passa para até 23h. O consumo local deve encerrar no máximo às 22h e a permanência no estabelecimento deve ser no máximo até às 23h.

Atividades culturais, convenções e eventos sociais, de negócios e culturais poderão ser realizados depois que a região permanecer pelo menos 28 dias na Fase Verde, com ocupação máxima limitada a 60% da capacidade do local, controle de acesso e hora marcada, e adoção dos protocolos geral e setorial específico. Será permitida a presença do público em pé, mas com distanciamento.

Apesar da flexibilização maior, atividades que geram aglomeração, como festas, baladas e grandes shows com público em pé, continuam sendo proibidas na Fase Verde. A próxima atualização do mapa será realizada no dia 16 de novembro.