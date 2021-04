ACIA e ACISB confirmam comércio fechado neste sábado de feriado

O comércio de Americana estará fechado neste sábado, feriado de 1º de maio. A informação foi confirmada pela ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana) em uma nota publicada no dia 26/04.

Após um longo período com as portas fechadas e a apenas uma semana do Dia das Mães, uma das datas de maior movimento do comércio, as lojas de Americana e também de Santa Bárbara não devem abrir.

A ACIA reforça que “o trabalho no feriado de 1º de maio para o varejo em geral não está permitido. Somente serviços essenciais poderão atender com a presença de funcionários, desde que cumpridas as exigências legais vigentes na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e na CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) de cada segmento.”

A Associação do Comércio de Santa Bárbara, a Acisb, através da assessoria de imprensa, também informou que “as lojas estarão fechadas seguindo o calendário do comércio”.

SHOPPING. As lojas em shoppings de Santa Bárbara poderão abrir, de acordo com o sindicato da categoria. Veja nota:

As lojas do comércio varejista estabelecidas em shopping centers de Santa Bárbara d’Oeste estão autorizadas a abrir com a presença de funcionários no próximo sábado, feriado de 1º de maio. O acordo foi firmado entre Sincomercio (Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste) e SEC (Sindicato dos Empregados no Comércio de Santa Bárbara d’Oeste) e consta no aditamento à Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) disponível no site www.sincomercio.org.