Acesso Terramérica para SP-304 interditado para obras

O acesso do bairro Terramérica à rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), pela Rua Francisco Coral Chiquinho, está interditado a partir desta segunda-feira (18) para a execução de obras de contenção de águas pluviais. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) é o responsável pelo serviço, com o apoio da Prefeitura de Americana.

De acordo com o secretário adjunto da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), Pedro Peol, a obra é necessária para conter as águas de chuva. “Devido às intensas chuvas dos últimos dias, um trecho teve deslizamento de terra e as obras são para prevenir que a terra e lama invadam a rodovia, causando risco de acidentes. Os serviços devem ser concluídos em 5 dias, uma previsão se não chover”, explicou.

O mesmo serviço será executado nas Rua das Petúnias, uma contenção de águas pluviais, devido o deslize de terra que acabou prejudicando e interditando uma faixa da SP- 304 no final do ano. Um trecho da Petúnias, próximo ao viaduto da Cidade Jardim, segue interditado.

As opções aos motoristas para o acesso à rodovia são pelo viaduto da Avenida Iacanga e trevo de Nova Odessa, pela Rua das Petúnias.