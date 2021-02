Acelerou pra cima da Gama, estava bêbado e carro foi pro pátio

Equipe da Guarda Municipal de Americana iniciou operação de trânsito pela Rua Carlo Galimberti, próximo à Avenida Brasil, com o objetivo de coibir veículos com equipamento de som emitindo ruídos.

Chegando no local, de imediato a equipe o veículo GM Corsa Hatch, cometendo a Infração de Trânsito mencionada. Foi dada ordem de parada, porém o condutor não obedeceu e acelerou o veículo em direção a equipe. Feito o acompanhamento, obtiveram êxito em realizar a abordagem.

No interior do veículo, foi localizado uma pequena porção da droga “maconha” e o condutor apresentava sinais notórios de embriaguez. Ele foi apresentado e liberado após a coleta de material hemático pela CPJ, e o veículo foi removido ao Pátio Municipal conforme Lei Municipal 5907/16 cominada com a Lei Municipal 6325/19.

Essa ocorrência teve término pela Rua Amélio Ettore Gobbo, próximo ao Tchay Santomé, onde havia aglomeração de pessoas. As equipes foram ao local e de imediato houve o encerramento do expediente, os frequentadores foram se dispersando e deixaram o local.