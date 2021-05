Na Câmara, Andia ensaia avanço sobre Americana

O ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Denis Andia (PV), esteve na Câmara Municipal de Americana nesta quinta-feira. Denis estava ao lado do presidente e vereador Thiago Martins (PV).

Muito bem recebido e elogiado pelos vereadores de Americana, Denis – nome dado como certo para disputar a eleição para deputado em 2022 – mostra o avanço sobre Americana no cenário ainda indefinido se a disputa será na esfera estadual ou federal.

TIME AMERICANA. O grupo político do atual prefeito de Americana Chico Sardelli (PV) deve indicar um nome pra dobradinha com Denis. Thiago vem cavando espaço, mas deve enfrentar a escolha do nome também entre Odir Demarchi (PL) – vice-prefeito -, e Franco Sardelli (PL), filho de chico e atual chefe de gabinete no governo verde.

Ao ser questionado da dobradinha, Denis falou em “coerência”. “Esse é o caminho natural, faço parte de um grupo já há mais de 10 anos, toda minha vida pública foi dentro do Partido Verde, ou seja, coerente é dar segmento a tudo isso. Temos excelentes nomes na nossa região, temos o Thiago, temos a opinião sempre a ser ouvida do Chico Sardelli e outras pessoas importantes do contexto politico dessas cidades. Coerência, caminhar dentro desse grupo e tentar encontras as peças, os nomes que melhor componham é um trabalho que é uma sequência natural do quem a gente tem feito até agora”, disse.

THIAGO NO GÁS. Thiago Martins não esconde a empolgação com a possibilidade de ser o nome do grupo para a dobradinha com Denis. Questionado nesta quinta após a visita de Denis, Thiago afirmou que a conversa de que seu nome é um dos cogitados existe de fato.

“Tem essa conversa sim, isso não é segredo pra ninguém. Já deixei bem claro que isso é uma vontade minha. Não sou mais candidato a vereador e eu coloquei meu nome à disposição do partido. Não tem nada definido, tem ainda alguns nomes. Com certeza nosso grupo político vai levar à mesa e discutir o melhor nome a melhor opção. A vinda do Denis foi sim uma aproximação e o início de um diálogo. É normal essas dobradas nos municípios. A vontade do Denis é ser deputado federal. Com certeza Americana terá um candidato pra dobrar com Denis”, disse Thiago.