Ação do Funssol é homenageada na Câmara de Sumaré

O Fundo Social de Solidariedade de Sumaré recebeu homenagem na sessão da Câmara Municipal da última terça-feira (20). A moção de congratulação apresentada pelo presidente da Casa, vereador Willian Souza (PT), foi aprovada por 20 parlamentares presentes na reunião virtual, e parabenizou a entidade, na pessoa de sua presidente, Mara Dalben, pelo desenvolvimento do projeto Conexão Solidária, em parceria com a EPTV.

O documento explica que o evento, que ocorreu no dia 17 de abril, consistiu na entrega e arrecadação de alimentos não perecíveis em diferentes pontos do município. Fizeram parte do roteiro de solidariedade a Praça das Bandeiras, na região central; a pista de skate, na região de Nova Veneza; e o estacionamento do Shopping ParkCity.

Para Willian, “sendo Sumaré uma cidade dividida por várias regiões, qualquer ação semelhante é tarefa que designa muito empenho e dedicação. A ação foi totalmente exemplar, pois ela se idealiza com a finalidade de auxiliar os que mais precisam neste momento pandêmico pelo qual o mundo passa”, ressalta o vereador.

Segundo a moção, os pontos de arrecadação funcionaram no modelo drive thru, em que o doador não necessitava desembarcar do veículo, deixando a cargo da equipe local retirar do automóvel as doações. “Os grupos de trabalho estavam paramentados, respeitando ao máximo todos os protocolos de saúde impostos pela OMS, e todos os produtos doados tinham suas embalagens higienizadas”, complementa Willian.

Conforme consta na propositura, em um único dia, a ação arrecadou 8,5 toneladas de alimentos. As doações, após serem reunidas em um único local, serão distribuídas pela Secretaria de Inclusão Social (SMIADS).