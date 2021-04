Ação de desinfecção do Exército contra Covid atinge 14 locais

O serviço de desinfecção realizado, nesta terça-feira (13), pela equipe do 28º Batalhão de Infantaria Leve de Campinas, tropa subordinada ao Comando da 11ª Brigada de Infantaria Leve do Exército Brasileiro, atingiu 14 locais de Americana, segundo informações da Defesa Civil da cidade. A medida é foi um reforço que no combate à disseminação do coronavírus, solicitada ao Exercito pelo prefeito Chico Sardelli.

Segundo a coordenadora da Defesa Civil, Marli Rodrigues dos Santos Kiriyama, o trabalho foi realizado no período das 7h30 às 12h30, nas áreas predeterminadas pelo município com grande circulação de pessoas.

“O Exército atendeu prontamente a solicitação de Americana e o serviço foi executado com eficiência e dedicação dos militares. Uma força-tarefa e exemplo de união de esforços para preservar a saúde e bem estar dos funcionários, servidores públicos e população. Agradecemos a todos que se empenharam para o sucesso desta ação tão importante”, disse a coordenadora da Defesa Civil de Americana.

A desinfecção, uma das formas de combate e prevenção ao coronavírus, foi realizada na Defesa Civil, Secretarias de Educação, de Habitação, de Cultura e Turismo, de Assistência Social e Direitos Humanos, Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Cadastro Único, Conselho Tutelar, CRAS Mathiensen, Garagem Municipal, Cemitério da Saudade (Velório), Cemitério Parque Gramado (Velório), Junta Militar e Rodoviária.