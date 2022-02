Açaí: aliado para recompor as energias no verão

Basta subir a temperatura para que as pessoas procurem por alimentos mais leves, que ajudem a refrescar e hidratar o organismo. Até porque, no verão, com os dias mais quentes e iluminados, é comum termos mais disposição para a prática de exercícios e atividades ao ar livre, o que aumenta o gasto calórico e a necessidade de repor parte dessas energias. E nesse sentido, o açaí é um dos melhores aliados, tanto em termos de fornecimento de energia, como de vitaminas e sais minerais.

Consumido de diferentes formas, seja com sua polpa adicionada ao preparo de sucos, vitaminas, shakes, ou mesmo como sorbets, que normalmente o combinam com outras frutas, o açaí oferece inúmeros benefícios à saúde, já que sua ingestão pode ajudar no combate ao envelhecimento precoce, redução do colesterol ruim, prevenção de doenças degenerativas e osteoporose, controle da hipertensão, fortalecimento da imunidade, entre outros ganhos muito importantes.

Aos que buscam uma opção prática e prazerosa de consumir o fruto, a Fuzzy Açaí, que recentemente ampliou sua linha de sorbets, apresenta diversas versões e porções, que atendem a diferentes gostos e preferências. Ao lado do tradicional Açaí com Guaraná, já disponibilizado em embalagens de 1,5l e 200 g, do Açaí com Granola, em potes de 220 g, do picolé de Açaí com Guaraná e da paleta de Açaí com Leite Condensado, a marca passou a oferecer o Açaí com Banana, o Açaí com Morango e o Açaí Zero, todos em embalagens de 200 g, além do Açaí com Leitinho em potes de 1,5l, uma versão que leva o tradicional açaí com uma cobertura mesclada sabor leite.

Elaborados com uma concentração mais alta de polpa de açaí, seguindo todos os parâmetros de sustentabilidade, certificação e padronização dos frutos, toda a linha da Fuzzy Açaí é livre de aromas e corantes artificiais para seguir a proposta da marca, de oferecer um sorbet natural e macio, mesmo congelado. Seus produtos podem ser encontrados nas principais redes de supermercados e varejistas dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Bahia, assim como nas lojas físicas da Jundiá Foods e Sorvetes Jundiá, que também fazem parte do grupo de empresas gerenciados pelo Grupo BRGMN, holding responsável pela marca.