Acabou o amor para Caio Castro e Grazi Massafera

Prestes a completar dois anos juntos, Caio Castro e Grazi Massafera terminaram o namoro. Aos amigos, ele já tem mostrado que não está mais usando a aliança de compromisso. Segundo o jornalista Léo Dias, o ator deixou o apartamento da atriz, no Rio, e voltou para São Paulo. Os boatos de crise no relacionamento começaram no início deste ano, mas todas as crises foram desmentidas pelas assessorias dos dois.

APIMENTA LÉO DIAS- Nessa semana, assim que a coluna soube do término, voltou a procurar a equipe de Caio, que riu da situação e disse que eles ainda estariam juntos. Mas o relacionamento acabou de vez mesmo. Tanto que já soubemos que um antigo affair de Caio está prestes a voltar para a vida dele e os dois já marcaram de se encontrar. Mas a identidade da moça a coluna só revelará neste sábado (28/8).