Acabe com as dúvidas na hora de escolher o lanche

Sabe aquela vontade de comer um pouquinho de cada coisa do cardápio quando a gente está escolhendo o que pedir no delivery? Para acabar com qualquer dúvida a Umah Hamburgueria, em Niterói, criou um combo para deixar todo mundo com água na boca. São quatro mini hambúrgueres, um de cada sabor, para acabar com qualquer dúvida na hora de escolher o pedido.

O Quarteto Mini é composto por 1 mini hambúrguer, 1 mini cheese burguer, 1 mini cheese bacon e 1 mini clássico com blend angus de 50 gramas. As delicinhas são acompanhadas de batata chips e refrigerante. O combo custa R$ 46,90.

O menu da Umah Hamburgueria é produzido com insumos artesanais, principalmente a carne e o pão. O tamanho dos hambúrgueres são ideais para comer com as mãos e os acompanhamentos são simples como as elogiadas batatas. O segredo para ficarem sequinhas e crocantes está na temperatura do óleo. A maionese temperada também está entre os queridinhos da casa.

A Umah é a primeira hamburgueria a usar carne dry Anged e também a primeira do Rio a ter o selo Eu reciclo, de embalagens. “Hoje a Eu Reciclo está espalhada em todo o país e sempre tive esse pensamento, de não só vender hambúrguer, mas deixar algo. A proposta é fazer algo pela coletividade com apoio para alguns projetos em comunidades também”, exemplificou Allan.