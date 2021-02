Absolut lança três novos sabores especiais para o verão

São Paulo, janeiro de 2021 – A estação do ano mais querida pelos brasileiros pede por drinks refrescantes e com um toque tropical. Pensando nisso, Absolut, marca sueca de vodka premium, traz para o Brasil três novos sabores especiais de verão para acompanhar as famosas Absolut Apeach, Mango, Vanillia, Citron e Absolut Extrakt. Absolut Raspberri, Absolut Mandrin e Absolut Lime foram as flavors mais pedidas pelos consumidores no Drinks&Clubs*, e-commerce oficial da Pernod Ricard no Brasil e já estão disponíveis para venda no site no valor regular de R$84,90.