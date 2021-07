Abrigo temporário recebe 13 pessoas em situação de rua na Fidam

O abrigo temporário montado pela Prefeitura de Americana na Fidam – Feira Industrial de Americana, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 200, recebeu 13 pessoas em situação de rua que pernoitaram e receberam alimentação e cobertores na noite da última terça-feira (27). O acolhimento provisório vai funcionar até o dia 3 de agosto e será proteção para os moradores de rua enfrentarem a frente fria intensa, prevista para os próximos dias.

“Todos que quiseram pernoitar no local foram acolhidos e receberam o atendimento necessário, como jantar, roupas, toalhas, produtos de higiene pessoal, cobertores, café da manhã. No local, foram instaladas as camas e refeitório e as pessoas em situação de rua que ainda não estão em nenhum abrigo da cidade podem procurar ao abrigo na Fidam. Durante o dia, com as chuvas e o frio, também iremos manter o atendimento com abrigo e almoço. Agradecemos a todas as pessoas que colaboraram com doações porque este ato de ajuda está sendo fundamental para que possamos atender essa demanda da cidade”, disse a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

O prefeito Chico Sardelli, o vice-prefeito Odir Demarchi e a presidente do fundo social de solidariedade, Lionela Ravera Sardelli acompanharam os trabalhos no abrigo da Fidam e agradeceram a todos os colaboradores e profissionais envolvidos.

A ação é organizada pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Americana, Secretaria de Meio Ambiente, Defesa Civil, Guarda Municipal, Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas), Associação Vinde a Luz, com o apoio do Grupo Rede Rua e demais colaboradores.