Abrigo temporário da Fidam recebe 51 pessoas nesta quinta

O abrigo temporário montado pela Prefeitura de Americana na Fidam – Feira Industrial de Americana, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, atendeu na última quinta-feira (29) 51 pessoas em situação de rua, sendo que 40 pernoitaram no local, segundo a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. O atendimento provisório na Fidam vai funcionar até o dia 3 de agosto e foi instalado, na última terça-feira (27), especialmente para proteção da população em situação de rua em função das baixas temperaturas registradas nos últimos dias.

Os abrigados estão recebendo café da manhã, almoço e jantar, além de roupas, toalhas de banho, cobertores e produtos de higiene pessoal. A Secretaria de Saúde fez teste de Covid nos acolhidos na noite da última quinta-feira e, nesta sexta-feira, a equipe da Vigilância Epidemiológica aplicou vacinas contra Covid-19.

Os animais de estimação dos abrigados também estão recebendo cuidados, como água, ração e roupinhas. A equipe do Centro de Zoonoses aplicou vacinas nos animais na noite da última quinta-feira. Ao todo, cinco animais estão no local.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, agradeceu todo o apoio recebido e solicitou à população a doação de embalagens descartáveis de marmitas e talheres.

As doações podem ser feitas na Fidam, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 200, e no Fundo de Solidariedade, na Rua Antonio Frezzarim, 412, Jardim São Paulo.

Os trabalhos no abrigo temporário da Fidam estão sendo coordenados pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Americana, Secretaria de Meio Ambiente, Defesa Civil, Guarda Municipal, Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas), Associação Vinde a Luz, com o apoio do Grupo Rede Rua e demais colaboradores.