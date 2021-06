Abrasel estima crescimento de 50% no Dia dos Namorados nos restaurantes da região

Ao contrário do ano passado, quando os restaurantes foram pegos de surpresa com o fechamento por conta da pandemia, este ano o cenário é de otimismo para o setor de restaurantes e bares. A expectativa para o Dia dos Namorados, segundo estimativa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) em Campinas e Região é de um crescimento de 50% nas vendas na comparação com o ano passado, quando o setor trabalhou somente com entrega.

Para atingir o crescimento esperado, muitos estabelecimentos estão adotando estratégias diferenciadas para atender os casais e evitar aglomerações em uma das três datas de maior importância em movimento para o setor. Além do atendimento presencial liberado, com restrições de capacidade e de horário, os estabelecimentos mantém a aposta na entrega por delivery ou retirada, além de ampliar a comemoração com a adoção da “Semana dos Namorados” e antecipação do jantar romântico para a sexta-feira 11. Além de melhorar as vendas, estas estratégicas visam evitar filas e aglomerações no sábado, dia 12.

Segundo Matheus Mason, presidente da Abrasel em Campinas e Região, em 2020 o faturamento do setor foi duramente abalado com o fechamento, obrigando a maioria dos restaurantes e bares a se reinventarem às pressas com o delivery, que representou apenas 20% do faturamento. “Neste ano, com a liberação parcial de atendimento e a consolidação do delivery, nossa projeção é de um aumento de 50% sobre o ano passado, o que representa faturamento de 40% a 50% de uma data comemorativa pré-pandemia”, explica.

Apesar de ainda estar longe dos dias normais, ele vê este aumento como positivo “É, sem dúvida, um alívio para o setor”, afirma. “Neste ano ainda vamos observar um consumo bastante dividido entre venda presencial e delivery”, comenta.

Mason lembra a importância de bares e restaurantes manterem todos os protocolos de segurança e evitar aglomerações, uma vez que o País ainda vive a pandemia. Por ser uma data de grande movimentação, diz que a entidade está preocupada com esta situação. Para tentar evitar problema, a Abrasel encaminhou na semana passada um oficio à Prefeitura de Campinas solicitando, em caráter excepcional, a liberação de mais duas horas no limite de atendimento.

“Esta medida ajudaria no controle do movimento, pois daria mais tempo para os casais comemorarem a data e um giro maior no salão, pois neste dia o tempo médio de um casal na casa é de 1h30. Se ele chega às 19h, a casa não consegue atender outros casais”, conta Mason.