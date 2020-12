Novo secretário de governo de Nova Odessa a partir de 1o de janeiro, Marco Russo Barion se filiou ao PSD na semana passada. Agora fiel escudeiro do prefeito Leitinho Schooder/PSD, Russo teve sua ficha abonada pelo presidente nacional da legenda Gilberto Kassab.

Ex-militante e ex-presidente do PT de Americana, Russo ‘migrou’ para Nova Odessa já no atual mandato legislativo para trabalhar com o também ex-petista Prof Antonio, que também está no PSD de Leitinho/Kassab.