Abertura do Paulistão tem ação sobre vacinação contra Covid-19

O Paulistão Sicredi 2021 começa neste sábado (27) com dois jogos e uma ação especial criada pelos clubes participantes e pela Federação Paulista de Futebol para a campanha #VacinaFC. Em todas as partidas da rodada inicial, os capitães dos times e a equipe de arbitragem vão erguer uma das mangas da camisa, simbolizando o ato da vacinação. Além disso, as camisas dos árbitros e assistentes vão estampar a marca da campanha de vacinação.

O movimento #VacinaFC foi criado pelos clubes e pela FPF para incentivar a população a se vacinar contra a Covid-19 e será o tema único de impacto social durante todo o Paulistão Sicredi 2021. O campeonato será utilizado como plataforma de comunicação para a campanha de conscientização.

Árbitros e capitães de Mirassol e São Bento, em jogo deste sábado

A ação tem como premissa o combate à desinformação, além de reforçar a continuidade dos cuidados gerais de saúde, como uso de máscara, distanciamento social e álcool em gel. A ideia da FPF e dos clubes é utilizarem todos os meios e plataformas de comunicação, como redes sociais, TVs oficiais e ações especiais em dias de jogos, para reforçar a importância da vacina não apenas como uma escolha individual, mas como decisão coletiva.