Aberto, Hopi Hari divulga programação de outubro

A programação de outubro do Hopi Hari, Parque Temático que fica em Vinhedo (SP), está repleta de novidades. Após quase sete meses fechado, por causa da pandemia, o Parque reabriu suas fronteiras no sábado, 26, e, a partir desta semana, passará a funcionar de sexta a domingo. Além de se divertirem nos brinquedos, os visitantes poderão curtir atrações drive-in como o Electric Drive-in, nesta sexta-feira, 2, o Show com o DJ Claudinho Brasil no dia 9, e o Horror Drive Tour que segue até novembro.

Para que mais pessoas possam se divertir de uma forma segura, e respeitando o protocolo anticovid-19 – que autoriza acesso a 40% da capacidade de público do local –, o Hopi Hari ampliou o horário de funcionamento, abrindo também às sextas-feiras, das 10h às 17h. À exceção de Simulakron, Cinemotion, La Mina del Joe Sacramento e Katakumb, que não estarão operando, os shows Klapi-Klapi – Dino, um dinossauro de verdade, Ha-habitaris Show – Theatro de Kaminda e Saloon Show – O Forasteiro que estão suspensos, em virtude dos protocolos sanitários, e La Tour Eiffel, por estar em manutenção, todas as demais atrações estarão funcionando.

DRIVE-IN Após às 18h, o Parque promove uma série de shows para curtir sem sair do carro. Realizados no Teatro Arena Show di Hopi Hari já são dois eventos confirmados:

Nesta sexta-feira, 2, o Electric Drive-In, uma noite colorida em celebração ao orgulho LGBTQIA+. Na ocasião, a DJ Má Rodrigues, que coleciona 10 anos de uma trajetória repleta de representatividade, retorna ao Parque com um repertório superanimado, que contará ainda com a participação de DJ Jully Beats e DJ Mylenna Vox.

Na semana seguinte, no dia 9, acontece uma balada drive-in com o DJ Claudinho Brasil e seus convidados Zelig e Danne, com muita música eletrônica. A atração fica ainda mais completa com a presença dos DJ’s residentes Igor Mezaki e Marcos Thorpe.

O Horror Drive Tour, que estreou em setembro, segue com sessões aos sábados e domingos, a partir das 18h, e uma edição extra no dia 12. Inspirado na Hora do Horror, maior evento de horror da América Latina, a atração é um percurso assustador de quase 3 quilômetros, em que os participantes se tornam exploradores de uma história macabra, que se passa nos bastidores de um estúdio de gravação abandonado, cheio de referências a filmes clássicos de terror.

PARA AS CRIANÇAS Em comemoração ao mês das crianças, o Parque lançou a promoção Mês dos Tikitos, na qual, de 2 de outubro a 2 de novembro, crianças de até 12 anos, acompanhadas de um adulto pagante integral, ganham o Passaporti. Inclusive, no dia 12, data em que se comemora o Dia das Crianças, o Hopi Hari também funcionará das 10h às 17h.

INGRESSOS Os Passaportis para as baladas no formato drive-in custam R$ 129,90 cada e são válidos para 1 veículo com, no mínimo, 2 pessoas e no máximo 4. Os visitantes que forem ao Electric Drive-in ainda podem aproveitar a promoção relâmpago e curtir o Horror Drive Tour na mesma data, ao adquirir o Passaporti promocional aqui.

Já para o Horror Drive Tour o ingresso dá acesso de um automóvel de pequeno ou médio porte com duas, três ou até quatro pessoas, no valor de R$249,90. Vale lembrar que, ao fazer a aquisição é preciso concordar com as medidas de saúde do protocolo anticovid-19 do Hopi Hari. No dia dos eventos, basta apresentar o QR-Code gerado no site. Saiba mais sobre os ingressos para os eventos drive-in aqui.

Para usufruir do parque durante o dia, para aqueles que têm Passaportis válidos em mãos e que se enquadram nas ações promocionais que o Hopi Hari realizou nos últimos seis meses será possível visitar normalmente o Parque, basta apresentar o voucher de compra diretamente nas catracas.

Já os profissionais da área da Saúde – convidados em abril deste ano, como forma de agradecimento pelos serviços frente a covid-19, e que se cadastraram – poderão retirar e utilizar a cortesia até 27 de dezembro deste ano. Para isso é preciso acessar o site e inserir o código promocional – que é o número do documento utilizado na realização do cadastro. Em seguida é só realizar o agendamento.

Vale lembrar que, para garantir a capacidade de operação em 40%, a equipe do Parque monitorará o acesso do público e tomará ações necessárias para manter o fluxo de pessoas dentro da capacidade permitida.