Abertas inscrições para o Espetáculo Via Crucis

O Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d’Oeste segue com as inscrições abertas para 23ª edição no site www.culturasbo.com/espetaculoviacrucis. As inscrições são direcionadas a pessoas com a idade a partir de 12 anos, com a observação de que os menores deverão ter autorização dos seus responsáveis.

Para participar não é exigida experiência anterior em artes cênicas, nem mesmo a obrigatoriedade de ter participado de edições passadas do Espetáculo Via Crucis.

As atividades terão início no dia 16 de janeiro, domingo, às 9 horas, no Teatro Municipal “Manoel Lyra”, localizado na Rua João XXIII, 61, Centro.

Mais informações podem ser consultadas via e-mail [email protected] e Whatsapp: (19) 99154.6908, ou na Secretaria de Cultura e Turismo, pelo telefone (19) 3464.9434, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

23ª edição

Em 2022, de 9 a 17 de abril, o espetáculo acontecerá de maneira diferente: o Teatro Municipal Manoel Lyra receberá a encenação, viabilizando a adoção de medidas cautelares durante os ensaios e apresentações com foco no enfrentamento à disseminação da Covid-19.

A 23ª edição do Espetáculo Via Crucis é uma realização do Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’Oeste e Supermercados Pague Menos, com patrocínio da Sapore e TRBR, apoio da Danny Cosméticos, Cristiantex Magazine, Malhas Teda, Usicomp, Kacyumara, Cofaco e Unimed. A edição conta com o apoio institucional da EPTV e produção cultural da 3marias.