Aberta a temporada de caça à aurora boreal

Após um longo período sem abrir as fronteiras e agora com a Covid-19 sob controle no país, a Islândia começa a receber turistas em busca da Aurora Boreal. Desde março a ilha registrou apenas 5 mil casos e 25 mortos, um case referência para outros países e que traz segurança para os visitantes.

Para entrar no país é preciso que o Certificado Internacional de Vacinação comprove que o viajante foi vacinado com as doses preconizadas pela Organização Mundial de Saúde. Também é preciso ter comprovação dos voos de ida e volta, passaporte válido por pelo menos seis meses e comprovante de renda suficiente para o período de estadia.

Os brasileiros são fiéis consumidores de viagens em busca da Aurora Boreal e a Marco Brotto Expeditions, agência especializada neste tipo de turismo, comemora esse novo momento. “Estamos com expedições abertas para ver a Aurora Boreal na Islândia e com alta procura. Já temos viagens programadas até dezembro. O brasileiro gosta de turismo de aventura, principalmente o público feminino. Acreditamos que com o avanço da vacinação o turismo no geral vai retomar com força total”, conta Marco Brotto, conhecido como O Caçador de Aurora Boreal e CEO da agência.