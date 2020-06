‘Abastecimento garantido’. Omar e DAE entregam obra na barragem

O prefeito de Americana, Omar Najar (MDB) e o diretor-geral do DAE, CArlos Zappia, entregaram, nesta terça-feira, a obra da elevação do nível do Rio Atibaia no ponto de captação de água para abastecimento da cidade. O ‘evento’ foi acompanhado por vereadores, além do vice-prefeito Roger Willians (PSDB), o deputado federal Vanderlei Macris (PSDB) e o ex-deputado Chico Sardelli (PV).

Zappia falou da importância da obra e destacou a garantia de abastecimento durante a estiagem com a elevação do nível da água. Assista: