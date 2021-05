AASP evento digital. Assédio moral: mitos e verdades

A Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) promove na segunda-feira, dia 31/5, às 19h15 (horário de Brasília-DF), o evento digital “Evento 100% digital: Assédio moral: mitos e verdades”. A transmissão ‘ao vivo’, possibilitará a remessa de indagações aos palestrantes.

Os expositores serão Fátima Zanetti (Desembargadora aposentada do TRT e mestre em Direito Social pela PUC) e José Lúcio Munhoz (Juiz aposentado do TRT de Santa Catarina. Ex-conselheiro do CNJ. Mestre, doutor e pós-doutor).

O objetivo do evento é tratar do Assédio Moral nas relações de trabalho.

Programa:

Assédio moral nas relações de trabalho.

– Ônus da prova;

– Postura transdisciplinar;

– A posição pessoal e subjetiva do advogado e a visão dos fatos trazidos pelo cliente;

– Pré-constituição da prova;

– Rescisão indireta.



Inscrições: https://www.aasp.org.br/eventos/