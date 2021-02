AAANO vende pizza pra ajudar nos cuidados com os animais

E a AAANO vai fazer pizza sim! A já tradicional pizzada da Associação dos Amigos dos Animais de Nova Odessa acontecerá no dia 20 de fevereiro, porém em formato de retirada das pizzas. São seis sabores: americana, calabresa, muçarela, portuguesa, frango com catupiry e vegetariana, com o valor de R$ 30 a unidade. As vendas vão até dia 16 de fevereiro. A retirada será no dia 20 de fevereiro, das 9h às 12h, no Espaço AAANO.

As compras podem ser feitas no Espaço AAANO de quarta à sexta, das 13h às 17h, e sábados das 9h às 13h. Você também pode entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99115-0382, pagar pela Chave PIX: 01.995.128/0001-03 e enviar o comprovante e nome completo.

“Esta foi a alternativa que encontramos de realizar um evento que já se tornou tradicional, conscientizar a população e ainda ajudar os nossos animais resgatados”, explica o presidente da AAANO, Thiago Rodrigues.

Serviço

Pizzas AAANO

Sabores: americana, calabresa, muçarela, portuguesa, frango com catupiry e vegetariana.

Valor: R$ 30 (unidade)

Compra: Espaço AAANO, de quarta a sexta, das 13h às 17h e aos sábados, das 9h às 13h.

Pagamento: pessoalmente, no Espaço AAANO ou via Chave PIX (01.995.128/0001-03), enviando comprovante e nome completo para (19) 99115-0382.

Vendas: até 16/02

Retirada: 20/02, das 9h às 12h, no Espaço AAANO

Espaço AAANO

Localização: Av. Carlos Botelho, 144 – Centro – Nova Odessa/SP – Na Galleria Central

Horário de Funcionamento: Quarta, quinta e sexta das 13h às 18h / Aos sábados das 09h às 13h

